ليبيا – بحث وفد من النواب المنقطعون والمنشقون أمس الأول مع نواب من مجلس الأمة التركي في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

نواب طرابلس ناقشوا خلال اللقاء الذي حضره أيضا مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر وفقاً لما أرودته قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء القضايا المشتركة بين الجانبين .

وبدوره، أعرب الوفد عن تقديره للموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ووفقاً لعضو مجلس النواب المقاطع والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي أبوزعكوك، فإن الوفد يجري زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة تستمر عدة أيام ويبحث مع المسؤولين هناك القضايا التي تهم البلدين.