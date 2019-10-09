القاهرة – سحبت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مواجهات قوية للأندية العربية المشاركة بالبطولة.
وجاءت النتائج الكاملة للقرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنغولي، مازيمبي الكونغولي، الزمالك المصري أو جينيراسيون فوت السنغالي، زيسكو الزامبي.
المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي، الأهلي المصري.
المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب إفريقي، بيترو أتلتيكو الأنغولي، الوداد المغربي.
المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي، الترجي التونسي.
يذكر أن نادي الترجي التونسي، هو بطل النسختين الماضيتين من المسابقة القارية.
المصدر: RT