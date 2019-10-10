أستراليا تقسو على نيبال بخماسية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

أستراليا تقسو على نيبال بخماسية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

أستراليا – تابعت أستراليا مسلسلها الناجح على أرضها في تصفيات كأس العالم، بفوزها الكبير اليوم الخميس على نيبال المتواضعة بخماسية نظيفة ضمن التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وحسمت أستراليا النتيجة مبكرا، عبر ثنائية للمهاجم جايمي ماكلارين لاعب ملبورن سيتي (د.6 و19) وثالث للمدافع الشاب هاري سوتار في مباراته الدولية الأولى (د.23).

وفي الشوط الثاني أضاف سوتار الهدف الرابع بكرة ارتدت من المدافع النيبالي دينيش راجبانشي (د.59)، قبل أن يحقق ماكلارين الثلاثية في نهاية المواجهة (د.90).

وتلتقي أستراليا في مباراتها المقبلة مضيفتها تايوان الثلاثاء، فيما تلعب نيبال مع مضيفتها الأردن.

وبهذا الفوز، رفعت أستراليا رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية التي يلتقي فيها بوقت لاحق اليوم الأردن مع ضيفه الكويت.

المصدر: أ ف ب