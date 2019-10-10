ألمانيا – ناشدت، كلوديا روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني، حلف شمال الأطلسي، بشكل غير مباشر، التساؤل حول عضوية تركيا في الناتو في ظل العملية العسكرية التركية بشمال سوريا.

وقالت كلوديا روت، السياسية من “حزب الخضر الألماني”، على هامش مؤتمر في مدينة فريدريشسهافن، جنوب ألمانيا، اليوم الخميس: “إذا لم يصدر عن حلف الناتو مجددا رد فعل، إذا صمت الناتو مجددا، إذا لم يجعل الناتو عضوية تركيا موضع تساؤل، سيتعين عليه التوقف عن التحدث عن تحالف القيم”.

واتهمت روت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بـ”شن حرب مخالفة للقانون الدولي”، وتحدثت في سياق حديثها له، عن “أعداء الديمقراطية ومحتقري دولة القانون”.

وكان الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قد حذر أنقرة من أي تصعيد آخر للنزاع في سوريا، ولكنه أكد أيضا أن تركيا تأثرت بقوة من الأزمة السورية، وأن لها مصالح أمنية شرعية.

يذكر أن تركيا بدأت يوم الأربعاء، عملية “نبع السلام” العسكرية في شمال سوريا، وحصدت مقابل ذلك نقدا لاذعا على المستوى الدولي.

وتسعى أنقرة إلى إنشاء “منطقة آمنة” بمحاذاة الحدود وتوطين اللاجئين السوريين الذين يعيشون حاليا في تركيا.

المصدر: د ب أ