فيينا – توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الخميس، انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، إلى 99.8 مليون برميل يوميا في 2019.

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، توقعت المنظمة أن يستأنف الطلب على الخام نموه بـ1.08 مليون برميل يومياً، إلى 100.88 مليون برميل يوميا في 2020.

وقدرت “أوبك” نمو الطلب على نفطها بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 30.7 مليون برميل يوميا في 2019، ما يقل بمقدار 900 ألف برميل يوميا عن مستوى 2018.

وخفض التقرير توقعاته لنمو المعروض النفطي من خارج أوبك بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 2.20 مليون برميل يوميا في 2020.

والشهر الماضي، تراجع إنتاج أوبك إلى 28.49 مليون برميل يوميا مقابل 29.80 مليون برميل يوميا في الشهر السابق عليه، وفق مصادر ثانوية حصلت عليها المنظمة.

والثلاثاء الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إنتاج (أوبك) من الخام تراجع إلى نحو 28.2 مليون برميل يوميا، الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2003.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن إنتاج “أوبك” في الشهر الماضي، تراجع 1.6 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق عليه، نتيجة اضطرابات الإمدادات في السعودية.

الأناضول