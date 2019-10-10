إيران – اكتسح المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي بنتيجة قياسية 14-0، اليوم الخميس، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وسجل أهداف المنتخب الإيراني، أحمد نور إلهي في الدقيقة الخامسة، وسردارز أزمون “هاتريك” في الدقائق 11 و36 و44، وحسين كناتي في الدقيقة 18، ومهدي طارمي “هدفين” في الدقيقتين 22 و54.

وتألق كريم أنصاري وسجل 4 أهداف لفريقه في الدقائق 40 و49 و61 و88، فيما سجل محمد محبي “هدفين” في الدقيقتين 65 و67 ومهرداد محمد كشمرزي في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما يتذيل منتخب كمبوديا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وشهدت المباراة، حضورا نسائيا كبيرا للمرة الأولى في ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، منذ 40 عاما.

المصدر: وكالات