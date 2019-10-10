– تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بفطريات الأظافر، عند فك المادة اللاصقة بين الظفر الطبيعي والصناعي، لذا في حال ملاحظة أي تغير في لون الأظافر، مثل البقع الخضراء أو البيضاء أو الصفراء، يجب استشارة الطبيب فورا.

– تحتوي الأظافر الاصطناعية على مواد كيميائية يمكن أن تضر الأظافر الطبيعية وصحتها العامة مع مرور الوقت.

– قد يكون لدى بعض السيدات رد فعل تحسسي تجاه المنتجات المستخدمة لتركيب الأظافر الاصطناعية أو المادة المستخدمة لإزالتها، كاحمرار وحكة حول الظفر، كما قد يصاب البعض الآخر بالتهاب الجلد من الحساسية إلى المواد الكيميائية في طلاء الأظافر أو مزيل طلاء الأظافر “الأسيتون”.

– مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي وضع الأظافر وإزالتها بشكل متكرر إلى إضعاف الأظافر الطبيعية، مما يجعلها رقيقة وأكثر عرضة للكسر.