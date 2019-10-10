الأمم المتحدة : كل العمليات في سوريا يجب أن تتوافق مع القانون الدولي

الأمم المتحدة : كل العمليات في سوريا يجب أن تتوافق مع القانون الدولي

نيويورك – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع بشمال سوريا، مشددا على أن كل العمليات في سوريا يجب أن تتوافق مع القانون الدولي.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي له، امس إن “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الأخيرة بشمال شرقي سوريا”.

وأضاف أن “جميع العمليات العسكرية يجب أن تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الإنساني الدولي، ويجب ضمان أمن المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

وأشار المتحدث إلى أن غوتيريش “يؤكد على أن النزاع في سوريا لا يوجد له حل عسكري”.

ويأتي ذلك على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

المصدر: تاس