الرياض – توقع البنك الدولي، الخميس، أن تؤثر الهجمات التي طالت منشآت أرامكو السعودية منتصف الشهر الماضي، على النمو الاقتصادي بالمملكة في 2019.

وقال البنك في تقرير، اليوم، إن توقعاته تشير إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي، في المملكة خلال 2019 إلى 0.8 بالمئة، مقابل 1.7 بالمئة في تقديرات سابقة.

وفي 17 من الشهر الماضي، عادت إمدادات النفط السعودية بشكل طبيعي، لما كانت عليه قبل الهجوم على معملين تابعين لـ”أرامكو”، كان وقع في 14 من ذات الشهر، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة “الحوثي” اليمنية.

وكانت الهجمات، قد دفعت إلى توقف كمية من إمدادات النفط الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج “أرامكو”، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

وأشار تقرير اليوم إلى أن السعودية، نفذت تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط في 2019 في إطار اتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف (أوبك+)، وهو أحد أسباب توقعات تباطؤ النمو.

والسعودية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط 11.3 مليون برميل يوميا، وأكبر مصدِّر له بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.

وتتوقع السعودية نمو اقتصادها بنسبة 1.9 بالمئة في 2019.

وفي 2018، ارتفع الناتج المحلي السعودي بنسبة 2.2 بالمئة، مقابل انكماش بنسبة 0.7 بالمائة في 2017.

لكن البنك الدولي أشار إلى إمكانية تدارك تباطؤ النمو، من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص غير النفطي، على خلفية الإنفاق الحكومي المتزايد.

الأناضول