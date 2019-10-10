ليبيا – إلتقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الأربعاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بحضور مسنق المعلومات بشركة الخليج رفعت محمد.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أوجه التعاون الممكنة بين شركة الخليج ومساهمتها في المشاريع التي تنفذ في بلدية بنغازي وكيفية الاستفادة من الخبرات في الشركة في جميع القطاعات الخدمية في البلدية.

كما تناول المجتمعون آليات إشراك شركة الخليج في مشاريع إعادة اعمار المدينة بعد ويلات الحرب على الإرهاب.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على التعاون بين الشركة والبلدية فيما اعلنت الشركة أنها ستقوم بالعديد من المشروعات لصالح بلدية طبرق أيضا.