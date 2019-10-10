سوريا – دخلت قوات الجيش الوطني السوري إلى مناطق سيطرة منظمة ي ب ك – بي كا كا الإرهابية شرق الفرات ضمن عملية “نبع السلام”.

وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة أن قوات الجيش الوطني التي وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى الحدود السورية التركية دخلت مناطق شرق الفرات.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي “بي كا كا/ ي ب ك” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

الأناضول