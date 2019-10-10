ليبيا – أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن تركيا تدعم موقف بلاده الداعي إلى حل سياسي في ليبيا وإبعاد المنطقة عن الأجندات الأجنبية التي لا تخدم مصالح شعوبها حسب تعبيره.

بوقادوم وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يجري زيارة رسمية للجزائر وفقاً لما أوردته وكالة “الأناضول “التركية أمس الأربعاء ،قال :”لمست دعما وتأييدا من الطرف التركي لمواقف الجزائر في جوارها الإقليمي وبالأخص الحل السياسي وليس العسكري للأزمة في ليبيا”.

ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى دعم تركيا للدور الذي تلعبه الجزائر في استتباب الأمن في منطقة الساحل الإفريقي ، مشيرا إلى جهود بلاده في استعادة السلم والأمن في مالي.

وأضاف :”شرحت لزميلي موقفنا من الوضع الراهن في دول الجوار وبالأخص في منطقة الساحل ومالي وفي ليبيا”.

وتابع :” عبرت له عن قناعة الجزائر في أن يكون حل الأزمات في هذه البلدان منبثقاً عن الحوار السياسي الذي لا بديل عنه ، وضرورة ألا تتحول المنطقة إلى حقل تجارب لنوايا وأجندات أجنبية بعيدة كل البعد عن مصالح شعوبها ودولها”.

وزير الخارجية الجزائري أكد أن البلدين يعملان على تبادل الآراء بشكل مستمر حول القضايا الإقليمية والدولية عبر القنوات الدبلوماسية.