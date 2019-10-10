ليبيا – اجتمع رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس مع كل من وزيري داخلية ومواصلات الوفاق فتحي باشاآغا وميلاد معتوق بحضور رئيس جهاز مخابرات الوفاق عبد القادر التهامي ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية التابعة للرئاسي العميد جمعة غريبة إلى جانب رئيس فريق أمن حدود الوفاق عميد ناصر الصغير.

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الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي سبل توظيف التقنية الحديثة والمتطورة لإدارة المنافذ الحدودية وتبنى الاجتماع منظومة السيطرة التي عرضتها المنظمة الدولية للهجرة والاتفاق على تشكيل فريق للشروع في تركيب المنظومة.

وبدوره، أكد السراج على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ استراتيجية الدولة بشأن الحدود وفقاً لمفهوم الإدارة المتكاملة حيث جرى خلال الاجتماع استعراض اتفاقات التعاون والتدريب مع عدد من الدول.