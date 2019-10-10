ليبيا – عقد مجلس وزراء الوفاق أمس الأأربعاء اجتماعه العادي التاسع للعام الجاري 2019 برئاسة رئيس الرئاسي فائز السراج.

المجلس خصص اجتماعه وفقاً لإدارة التواصل والإعلام بالرئاسي لمناقشة المقترح المعد من قبل مالية الوفاق والمتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2020م.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد لدراسة مشروع الميزانية وتلقي كافة الملاحظات بشأنه تمهيداً لإصدار التشريع اللازم بالخصوص.



كما استعرض الاجتماع رؤية وزارة المالية حول إيجاد مصادر بديلة لتمويل أبواب الميزانية المقترحة وتخفيف الأعباء المالية عن الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام.