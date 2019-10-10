السنغال – أدرك المنتخب السنغالي وصيف بطل القارة السمراء التعادل أمام نظيره البرازيلي بطل كوبا أمريكا 1-1 الخميس، في مباراة دولية ودية بكرة القدم في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وافتتحت البرازيل التسجيل مبكرا عند الدقيقة الـ9 عبر روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي. وشكل الثلاثي فيرمينو وجيسوس ونيمار الذي خاض مباراته الدولية المئة، خطرا كبيرا على دفاع السنغال دون أن ينجح في التعزيز.

وبات نيمار من أصغر 7 لاعبين تخطوا حاجز الـ100 مباراة مع البرازيل.

ونجحت السنغال في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء اصطادها مانيه إثر عرقلته ماركينيوس من مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي داخل المنطقة، نفذها فامارا دييدهيو مهاجم بريستول سيتي الإنجليزي.

بهذا يكون هو التعادل الثاني للبرازيل في 3 مباريات ودية لم تذق فيها طعم الفوز منذ تتويجها باللقب القاري على أرضها الصيف الماضي، حيث تعادلت مع كولومبيا 2-2 وخسرت أمام البيرو 0-1 في سبتمبر الماضي.

المصدر: “أ ف ب”