الصين – أعلنت الخارجية الصينية أن ضمان أمن منطقة الخليج يخدم مصالح المجتمع الدولي برمته، في معرض تعليقها على مبادرة روسيا لإنشاء منظمة دولية أمنية خاصة بتسوية الخلافات الإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، ردا على سؤال عن المبادرة التي جاءت مؤخرا على لسان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بكين تتابع عن كثب الوضع المعقد والحساس في الخليج.

وتابع: “تأمين سلام واستقرار المنطقة يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وترحب الصين بجميع المبادرات والجهود الدبلوماسية التي من شأنها الإسهام في خفض التوتر بمنطقة الخليج، ونتطلع إلى البقاء على تواصل مع جميع الأطراف المعنية”.

واقترح بوتين، أثناء مشاركته في منتدى “فالداي” أوائل الشهر الجاري، إقامة منظمة للأمن والتعاون في الخليج ستضم، بالإضافة إلى الدول الإقليمية، كلا من روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والدول المعنية الأخرى بصفة مراقبين.

المصدر: RT