العراق .. مقتل 14 عنصرًا من “داعش” في عمليتين منفصلتين

العراق .. مقتل 14 عنصرًا من “داعش” في عمليتين منفصلتين

العراق – أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 10 قياديين من “داعش”، و4 آخرين من التنظيم في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، في عمليتين منفصلتين.

وذكرت قيادة عمليات صلاح الدين (تتبع للدفاع)، في بيان، أن العملية نفذتها قوات عراقية مشتركة قتلت 10 قيادات إرهابية، بينهم ٤ يرتدون أحزمة ناسفة.

كما استولت القوات على أسلحتهم وضبطت أربعة أحزمة ناسفة أخرى تم تفجيرها تحت السيطرة.

وأشارت إلى أن “تنفيذ العملية بناءً على ورود معلومات استخباراتية”.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الدفاع أن “قوة من قيادة طيران الجيش نفذت هجوما بقرية السلام، بمحافظة صلاح الدين.

وأضافت، أن “القصف أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين”.

وبدأ تنظيم “داعش” مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم “داعش” في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

الأناضول