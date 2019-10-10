ليبيا – أجرى وزيرالداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف جولة تفقدية للإطلاع على الترتيبات النهائية لصيانة مركز تدريب الامن المركزي بمنطقة راس المنقار في مدينة بنغازي.

رافق بوشناف خلال هذه الجولة بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي وعدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة.

وتجول بوشناف داخل أروقة المركز مطلعاً على محتوياته وعلى الصيانة التي أجريت له، مبدياً ارتياحه لسير العمل ودور رئيس مجلس الوزراء في دعم الوزارة وكافة الجهات المنفذة والمشرفة على المشروع لإظهاره بهذا المستوى.

كما ثمن جهود الإدارة العامة للأمن المركزي في استتباب الأمن بمختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة مع كافة الجهات التابعة لوزارة الداخلية.