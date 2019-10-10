العراق – اكد رئيس مجلس إدارة مصرف المشرق العربي الإسلامي صادق المشاط ,ان اتجاه الحكومة للاتفاق مع المصارف العراقية لاقراض المواطنين لبناء الوحدات السكنية” خطوة ستسهم بتطوير العمل المصرفي.

وقال المشاط في تصريح صحافي إن”اتجاه الحكومة العراقية بالاتفاق مع المصارف الحكومية والخاصة لمنح المواطنين قروضًا لبناء الوحدات السكنية بعد توزيع قطع الأراضي ستساهم بديمومة العمل المصرفي في البلاد”.

واشار المشاط الى ان”هذه الخطوة من شأنها أيضًا تدفق السيولة النقدية بشكل كبير الأمر سيوفر تشغيل عدد أكبر من العاطلين عن العمل”.

يذكر ان اللجنة المالية النيابية، كشفت أمس الاربعاء، عن”اتفاق الحكومة مع مدراء المصارف لتوزيع قروض ميسرة على مواطنين بدون فوائد، وذلك بعد توزيع قطع الاراضي على الشرائح المستحقة.

“ساحات التحرير”