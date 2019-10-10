ليبيا – أكدت رئيس اتحاد نقابات ليبيا نيرمين الشريف على أن اعتصام المعلمين لا زال مستمر حتى يتم تحقيق المطالب وتنفيذ القرار رقم 4 لعام 2018 وصرف مرتبات المعلمين بالزيادة العامة.

الشريف أشار في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” أمس الأربعاء إلى أن المعلمين من كافة المدن الليبية متوافقون ومتحدون حول الاعتصام المستمر منذ 15 سبتمبر الماضي، مضيفةً أن وزارتي التعليم من الوفاق والمؤقتة رفضتا حتى اللحظة الاهتمام بمطالب المعلمين.

يشار إلى أن معلمي ليبيا أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح منذ الشهر الماضي متهمين المصرف المركزي بتعطيل القانون رقم 4 بشأن زيادة مرتبات المعلمين وهي الزيادة التي تستهدف 634 ألف موظف في ليبيا.