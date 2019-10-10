الولايات المتحدة – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعط أي ضوء أخضر لتركيا لشن عملية عسكرية في سوريا.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة “PBS”، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة صادقت على الغزو التركي لسوريا: “لم نعط تركيا أي ضوء أخضر”.

إلا أنه أضاف أن أنقرة لديها “مخاوف أمنية مشروعة”، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتخذ قرارا بإبعاد الجنود الأمريكيين عن طريق الأذى.

كما أعرب بومبيو عن رفضه المخاوف بشأن إمكانية نهوض تنظيم “داعش” شمال شرق سوريا من جديد بسبب العملية التركية، موضحا: “هذا بالتحديد ما لا أعتقد أنه سيحدث، إنني على ثقة بأن الرئيس ترامب يدرك الخطر”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت الأربعاء عملية عسكرية باسم “نبع السلام” شمال شرق سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني” وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة “داعش”.

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة “منطقة آمنة” شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، الاثنين، عن سحب قواتها من شمال شرق سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال “تجاوزها الحدود”.

المصدر: وكالات