ليبيا – حذر وزير مالية الوفاق فرج بومطاري في كتاب وجهه إلى المراقبين الماليين ومساعديهم بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج من محاولات التصرف في الودائع والأرصدة بالخارج.

بومطاري نبّه في خطابه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه إلى أن عمليات التصرف في الودائع والأرصدة بالخارج تعد إنتهاكاً صريحاً للمال العام ، لافتاً إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عليها حسب القوانين والتشريعات.

وأضاف :”أي تصرف منكم تجاه هذه الودائع والاحتياطيات والأرصدة دون تفويض سوف يعرضكم إلى مساءلة قانونية وعقوبات جنائية وسوف تُتخذ ضد المخالفين الإجراءات القانونية كافة وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق”.

وزير المالية إختتم خطابه بالقول:”نظراً لخطورة ما سبق، وما يترتب عليه من تبعات يطلب منكم إبلاغنا وبشكل عاجل وفوري عن هذه التجاوزات إن وجدت حتى يتسنى لوزارة المالية استدراك مثل هذه الأفعال وضمانا لعدم وقوعكم تحت طائلة المسؤولية”.