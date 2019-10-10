الولايات المتحدة – هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركيا مجددا على خلفية العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا، قائلا “أنا أراقبكم عن كثب وسأضرب ماليا إذا لم تلتزموا بقواعد اللعب”.

وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”: “تركيا تخطط منذ زمن طويل للهجوم على الأكراد. إنهم يتقاتلون منذ الأزل. ليس لدينا أي جنود أمريكيين في أي مكان قريب من منطقة الهجوم، وأنا أحاول وقف الحروب التي لا تنتهي”.

وأضاف ترامب:” تكلمنا مع الجانبين. البعض يريد منا إرسال عشرات آلاف الجنود إلى المنطقة والبدء بحرب جديدة مرة أخرى. والبعض الآخر يقول لنا ابقوا بعيدا، ودعوا الأكراد يخوضون معركتهم بأنفسهم، رغم أننا نقدم الدعم المالي لهم. أما أنا فأقول سأضرب تركيا ماليا وعبر العقوبات إذا لم تلتزم بقواعد اللعب. أنا أراقبكم عن كثب.

المصدر: RT