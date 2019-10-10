ليبيا – استمرار فعاليات الدورة العادية الثالثة للبرلمان الإفريقي في دورته الخامسة حيث تم تخصيص يوم الثاني وحتى الخامس من اكتوبر الجاري للاجتماعات التحضيرية قبل بدء الجلسة الرسمية التي انعقدت بتاريخ 7 اكتوبر الحالي.

الاجتماعات تركزت وفقاً للموقع الرسمي للمجلس على اجتماعات لجنة الشؤون النقدية والمالية ولجنة المراجعة والحسابات العامة وهي اللجان المخصصة وفق للقانون المنظم للبرلمان الافريقي بالتجهيز لعقد الجلسة الرسمية وفقاً لما هو منظم ومعمول به سابقاً قبل انطلاق فعاليات اجتماع البرلمان الافريقي حيث يكون هناك اجتماع السفراء للدول الأعضاء بالبرلمان الافريقي الموجودة بدولة جنوب أفريقيا وكذلك اجتماع هيئة رئاسة البرلمان الافريقي وهيئات مكاتب اللجان للاستعداد لانطلاق فعاليات الدورة.

وسيشهد هذا الأسبوع والأسبوع القادم اجتماعات للجان الدائمة بالبرلمان الافريقي وكذلك اجتماعات مجلس الشباب الافريقي والمجموعات الإقليمية بالبرلمان الافريقي على أن يتم خلال هذه الدورة عرض التقارير الخاصة بعمل اللجان وعمل البرلمان الافريقي ومجلس الشباب الافريقي.

وتخلل هذه الدورة اجتماعاً لمجموعة الشمال بالبرلمان الافريقي تقرر فيه وبالتواصل مع هيئة البرلمان الافريقي على ضرورة أن يشارك البرلمان الافريقي بالقضية الليبية وبشكل عاجل واتخاذ خطوات فعلية في اتجاه الإسراع في تدخل البرلمان الافريقي لخلق تسوية لإيجاد حل للأزمة الليبية.

كما خلص الاجتماع إلى تكليف عضو مجلس النواب الليبي وعضو البرلمان الافريقي ونائب رئيس اتحاد الشباب الافريقي يوسف كمود الفاخري رفقة مجموعة من الأعضاء بمجموعة الشمال بالبرلمان الافريقي بشأن إعداد التصور المناسب لإيجاد حل للأزمة الليبية ووضع الخطوات والإجراءات المناسبة لإيجاد حل لها وكيفية مشاركة البرلمان الافريقي بفعالية في هذا الخصوص.

يشار إلى أن فعاليات الدورة العادية الثالثة للبرلمان الافريقي في دورته الخامسة تستمر من الثاني إلى التاسع عشر من اكتوبر الجاري من هذا العام .