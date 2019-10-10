روسيا – اكد كيريل دميتريف مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إنه سيتم على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للسعودية، توقيع 10 اتفاقيات بقيمة إجمالية تزيد على ملياري دولار.

وأضاف دميتريف: “خلال زيارة الرئيس بوتين للسعودية، سنوقع على أكثر من 10 اتفاقيات. وستشمل هذه الوثائق، العديد من المجالات، بما في ذلك الزراعة، والسكك الحديدية، والأسمدة، والبتروكيميائيات، وغيرها. … أحد الاستثمارات ستكون أرامكو السعودية، لا يمكننا الإفصاح عن التفاصيل، وسنعلن عنها لاحقا”.

وأشار دميتريف، إلى أن الصندوق، يعمل بنشاط كبير في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال: “سنوقع على اتفاقية في هذا المجال مع الزملاء السعوديين”.

وأضاف: “نرى أن الزيارة القادمة ستظهر مستوى غير مسبوق من تطور العلاقات بين روسيا والسعودية، على جبهات عديدة. بما في ذلك ما يفعله RDIF إنه ليس استثمارات فقط، تجري إقامة علاقات اقتصادية بين روسيا والسعودية، وسيتم عرض ذلك بنشاط “.

وسيشارك وفد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي برئاسة دميتريف، في زيارة الدولة، التي سيقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى العربية السعودية في 14 أكتوبر.

وبمشاركة المسؤولين في المملكة، سينظم الصندوق أعمال منتدى الاستثمار الروسي السعودي، الذي سيجمع أكثر من 300 مشارك من كلا البلدين.

المصدر: “نوفوستي”