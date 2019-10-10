إيران – اوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقال نشرته صحيفة “الراي” الكويتية، إنه من الممكن تحقيق الأمن للخليج عبر الحوار بين دول المنطقة، ومنها السعودية، وبدون تدخل خارجي.

ولفت ظريف في المقال الذي نشر اليوم الخميس، إلى أن “منطقتنا بحاجة إلى الحوار الداخلي أكثر من الميل نحو كيل الاتهامات والتنافس التسليحي وتكديس الأسلحة”، مشيرا إلى أنه مع تضاعف التهديدات اليوم، فإن طهران تستشعر ضرورة تحقيق الحوار في المنطقة أكثر من أي وقت مضی، وترى أن الحفاظ على أمن المنطقة هو مسؤولية جماعية لكل الدول الموجودة فيها.

وأضاف ظريف أن مصير شعوب المنطقة، قد ارتبط وتشابك بعضه ببعض، وأن الأمن لا يمكن تجزئته وتفكيكه، فإما أن ينعم الجميع بالأمان أو أن ينحرم الجميع منه.

وأشار ظريف إلى أن استتباب الأمن والاستقرار عبر التعاون والتعامل البناء بغية ضمان التواصل مع الأسواق الدولية، يعتبر ضرورة لا مناص منها في منطقة هرمز، ولفت إلى أنه “علی هذا الأساس تم طرح “مبادرة هرمز للسلام” بمشاركة السعودية، العراق، سلطنة عمان، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وإيران، وهي دول تتمتع بالإمكانيات اللازمة لتحقيق الأمن الشامل في المنطقة عن طريق الحوار الإقليمي الداخلي.

وتحمل السعودية طهران مسؤولية الهجمات على اثنتين من منشآتها النفطية في 14 سبتمبر الماضي، وهو اتهام تنفيه طهران.

المصدر: “الراي”