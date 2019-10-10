انجلترا – كشف أرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال عن كواليس رحيل النجم الألماني سيرجي جنابري عن الجانرز.

ويعتقد فينجر، أن رحيل جنابري عن آرسنال لم يكن طبيعيا، بسبب تدخلات بايرن ميونيخ حينها، لإقناع اللاعب بمغادرة ملعب الإمارات.

وأكد المدرب الفرنسي أن سيرجي جنابري رحل عن آرسنال، بعد “التلاعب به وراء الكواليس”.

وصعَّد فينجر جنابري إلى الفريق الأول لآرسنال، عام 2012، لكنه خاض 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، قبل مغادرته إلى فيردر بريمن في عام 2016.

وانتقل جنابري إلى بايرن ميونيخ في الموسم التالي، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبًا أساسيًا في الفريق البافاري والمنتخب الألماني.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورت”: “حاولنا تمديد عقده لأطول فترة ممكنة، وأعتقد أن بايرن تلاعب من خلف الكواليس، وقرر (جنابري) الذهاب إلى بريمن للانضمام إلى بايرن فيما بعد”.

وأضاف: “لقد كان دائمًا لاعبًا موهوبًا جدًا، لكنه كان يفتقر إلى الثقة في بعض الأوقات، لكننا اعتقدنا دائمًا أن لدينا لاعبًا يمكنه تحقيق الكثير”.

وتابع: “لقد عاد من تجربة إعارة سيئة للغاية في ويست بروميتش، حيث تم تدمير ثقته، التي حاولت إعادة بنائها من جديد لأنني كنت أؤمن به”.

وسجل جنابري 5 أهداف في 9 مباريات لبايرن ميونيخ هذا الموسم، بالإضافة إلى 4 أهداف في فوز بايرن الكاسح على توتنهام 7-2 في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: كووورة