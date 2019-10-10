ألمانيا – تعتبر عملية قص شعر الرأس بأنها نوع من أنواع العناية بالشعر التي يجب التعرف على أسرارها و فوائدها.

فالشعر لا يقتصر الاهتمام به و بشكله و قوته فقط على النساء بل على الرجال أيضاً، بل يعد قص الشعر أو أطرافه بشكل منتظم أمراً من الأمور الفعالة التي تدعم صحة الشعر و تجعل منه جذاباً.

فوائد قص الـ شعر

إن قص الشعر أو أطرافه هو أحد و أهم طرق العناية التي يمكن أن يلجأ إليها الجميع، من أجل معالجة العديد من المشاكل التي تواجه الشعر، و التي تسبب له ضرراً و تلفاً واضحاً و ملحوظاً، فعند قص الشعر بشكل منتظم، يصبح الشعر أكثر قوة و كثافة، و يمنع تساقطه و تقصفه، و هذا هو سبب قوة البصيلات تحت فروة الرأس عن قص الشعر أو الأطراف، إضافة إلى ذلك، فإنه يساعد خاصة النساء على تسريح شعرهن بشكل أسهل دون ألم.

فوائد قص شعر الرجال

تكمن فوائد قص الشعر للرجال وخصوصاً القص المستمر، في ضمان نسبة نمو الشعر بسرعة أكبر عن المعتاد.

فكلما كرر الرجل عملية قص الشعر، كلما نمى شعره بشكل أسرع و قوي بصورة أسرع و صحية أكثر.

علاوة على ذلك، يمكن للرجل أن يتخلص من مشكلة قشرة الرأس التي تعد محرجة كثيراً، بكل سهولة دون اللجوء إلى علاجات دوائية أو طبيعية.

فكلما قام الرجل بتخفيف طول الشعر عن فروة الرأس، كلما تعرضت للهواء و للشمس و بالتالي تصبح قادرة على التنفس و البقاء صحية و نظيفة.

كيف تستفيد المرأة من قص شعر ها؟

هناك العديد من الفوائد التي تعود على المرأة و شعرها عند القيام بقص الشعر، إلا أنه ينصح بعدم التهور عند القيام بذلك.

فجمال المرأة يكون في طول شعرها و صحته و قوته و كثافته، و يمكن الحصول على كل ذلك من خلال قص أطراف الشعر في حال أرادت الفتاة الابتعاد عن فكرة قص الشعر على ما هو دارج في عالم الموضة.

إن قص الشعر يساعد المرأة على التخلص من الشعر المتقصف الذي لا يمكن معالجته اطلاقا، و حماية بصيلات الشعر من التعرض للتلف جراء التقصف.

كما أن قص الشعر يمنحه مظهراً متناسقاً جذاباً، و يزيد من كثافته و قوته، و يمنحه ملمساً ناعماً بعد التخلص من بعض الشعر المتكسر.

و أخيراً يعمل على تجديد نشاط و حيوية فروة الرأس.

رويترز