مصر تعلن عن اكتشاف أثري كبير في منطقة العثور على تابوت “توت عنخ آمون”

مصر تعلن عن اكتشاف أثري كبير في منطقة العثور على تابوت “توت عنخ آمون”

مصر – قامت البعثة الأثرية المصرية برئاسة العالم زاهي حواس باكتشافات أثرية جديدة في منطقتي وادي الملوك الغربي المعروف باسم “وادي القرود” ووادي الملوك الذي يوجد به المقابر الملكية الشهيرة.

وأعلن زاهي حواس أنه منذ أن بدأت البعثة العمل في وادي القرود في شهر ديسمبر عام 2017، نجحت في العثور لأول مرة في على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك.

كما عثرت البعثة بجوار الورش على حفرة للتخزين وأمامها تم الكشف عن فرن لحرق الفخار والمعادن والذي عثر بجواره على خاتمين من الفضة، وكميات كبيرة من العناصر الزخرفية التي استخدمت في تزيين التوابيت الخشبية في عصر الأسرة الثامنة عشرة، بالإضافة إلى رقائق من الذهب وبعض العناصر الزخرفية التي كان يطلق عليها جناح حورس.

وأضاف أن العمل يجري حاليا بالوادي الغربي للبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ومقبرة ابنتها وزوجة الملك توت عنخ آمون الملكة عنخ إس إن آمون، وأن المنطقة التي تقع بين مقبرة الملك أمنحتب الثالث ومقبرة الملك آي هي المنطقة التي من المتوقع أن تحتوي على مقابر أفراد عائلة عصر العمارنة.

وأشار إلى أن من أهم اكتشافات البعثة العثور على 30 ورشة متخصصة لتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي قبل وضعها داخل المقبرة، بالإضافة إلى مقبرة استعملت لحفظ بعض الأدوات والأثاث الجنائزي، وهي مجاورة لمقبرة الملك توت عنخ آمون، والتي تم العثور بداخلها على الأدوات التي استعملت في بناء المقابر الملكية.

وأشار حواس إلى أن البعثة المصرية التي تعمل بوادي الملوك الشرقي تعتبر أضخم وأكبر بعثة حفائر تمت في وادي الملوك بعد الحفائر التي قام بها عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر للبحث عن مقبرة الملك الشاب، وأن البعثة تعمل الآن للكشف عن المقابر الملكية التي لم يتم الكشف عنها بعد.

المصدر: RT