ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق ، العراقيل التي تواجه عمل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق ، وتقديم خدماتها المباشرة للبلديات والمواطنين في شتى المجالات.

معيتيق زار الوزارة بحسب إدارة الاعلام والتواصل التابعة للرئاسي اليوم الخميس ، والتقى خلالها كلًا من وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة عبدالباري شنبارو.

معيتيق زار الوزارة بحسب إدارة الاعلام والتواصل التابعة للرئاسي اليوم الخميس ، والتقى خلالها كلًا من وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة عبدالباري شنبارو.

وناقش اللقاء، استراتيجية وزارة الحكم المحلي في إشراك القطاع الخاص في إدارة وحلحلة مختلف المختنقات التي تعترض عمل الوزارة، إضافة إلى تفعيل برامج الاستثمار في المشروعات المحلية.

وناقش اللقاء، استراتيجية وزارة الحكم المحلي في إشراك القطاع الخاص في إدارة وحلحلة مختلف المختنقات التي تعترض عمل الوزارة، إضافة إلى تفعيل برامج الاستثمار في المشروعات المحلية.