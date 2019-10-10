إسرائيل – على خلفية إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر للهجوم التركي الجديد على المقاتلين الأكراد بسوريا، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن بلاده تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها.

وصرح نتنياهو، في كلمة ألقاها أثناء مراسم أقيمت اليوم الخميس في مقبرة عسكرية بالقدس تكريما لذكرى ضحايا حرب أكتوبر، بأن تل أبيب تقدر اليوم، كما كان في عام 1973، دعم الولايات المتحدة وتعتبره “مهما للغاية”.

وتابع: “في الوقت نفسه، نتذكر دائما ونطبق القاعدة الأساسية التي توجّهنا، وهي أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها في وجه أي تهديد”.

وامتنع نتنياهو عن التعليق على قرار ترامب المثير للجدل بشأن التخلي عن دعم المقاتلين الأكراد، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم “داعش” بسوريا، وانتقل بدلا عن ذلك إلى ملف إيران التي وصفها “المصدر الحالي للعدوان في الشرق الأوسط”.

وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي طهران المسؤولية عن السعي إلى “تشديد قبضتها” على دول في المنطقة، مذكّرا بحادث إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية والهجوم على شركة “أرامكو” السعودية”.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تقارير إعلامية أفادت بأن تطورات الأحداث في الشمال السوري استدعت مخاوف بالغة لدى تل أبيب، وخاصة في ظل مؤشرات على سعي ترامب إلى إبرام صفقة جديدة مع إيران.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل