ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تعتقد أنه لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمساهمة الجزائر الدولة الجارة على وجه الخصوص في الحل السياسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم أمس الأربعاء في الجزائر وفقاً لوكالة “الاناضول” حيث يجري زيارة رسمية.

وأعرب تشاووش أوغلو عن سعادته لزيارة الجزائر، وشكره للدعوة التي وجهت إليه لزيارتها ، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، ونظيره صبري بوقادوم.

كما لفت إلى أن تركيا ترى مدى تأثير الأوضاع في ليبيا على الجزائر لأنها تعيش نفس الظروف في إشارة إلى الأوضاع في سوريا.