فيينا – قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة يوم الجمعة بعد أن قالت وكالات أنباء إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة للدولة قُصفت بصاروخين في البحر الأحمر قرب السعودية، مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن ناقلة النفط سينوبا المملوكة لشركة النفط الوطنية الإيرانية قُصفت أثناء مرورها قبالة ميناء جدة السعودي. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مصادر لم تذكر أسماءها القول إن الناقلة تعاني من أضرار بالغة وتسرب النفط في البحر الأحمر.

ذكرت وكالة نور الإيرانية للأنباء أن طاقم ناقلة النفط الإيرانية ‬‬بخير وأن الوضع تحت السيطرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.3 بالمئة إلى 60.46 دولار للبرميل وبلغت 60.13 دولار للبرميل مرتفعة 1.02 دولار بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.1 بالمئة إلى 54.69 دولار للبرميل وبلغت 54.47 دولار للبرميل مرتفعة 92 سنتا.

تأتي أنباء حادثة ناقلة النفط الإيرانية في أعقاب هجوم في 14 سبتمبر أيلول على منشأتين لمعالجة النفط في السعودية مما أدى إلى تعطل نصف إنتاج المملكة من النفط الخام وتسبب في قفزة لأسعار النفط.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وطائرات مسيرة أمريكية في مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسي لتجارة النفط العالمية.

رويترز