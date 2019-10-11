الروسي مدفيديف أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة شنغهاي

الروسي مدفيديف أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة شنغهاي

الصين – نجح الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا في خطف أولى بطاقات التأهل إلى دور نصف النهائي لدورة شنغهاي الصينية الدولية، ثامن دورات الماسترز للألف نقطة في التنس.

وفاز الروسي على الإيطالي فابيو فونييني الثاني عشر بواقع 6-3 و7-6 (7-4) الجمعة في الدور ربع النهائي.

وهي المرة الـ6 على التوالي التي يبلغ فيها مدفيديف نصف النهائي في 6 بطولات أو دورات شارك فيها منذ دور الأربعة في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والرابعة في مسيرته في دورات الماسترز بعد مونتي كارلو ومونتريال وسينسيناتي هذا العام.

ويلتقي مدفيديف البالغ 23 عاما في دور الأربعة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس الفائز بدوره على الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول وحامل اللقب أربع مرات آخرها العام الماضي بواقع 3-6 و 7-5و 6-3.

المصدر: “أ ف ب”