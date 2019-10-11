ليبيا – وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التخطيط بحكومة الوفاق أمس الخميس مذكرة إعلان “نوايا” لتوفير إطار لتعزيز التعاون المشترك في الحوكمة والشفافية وتحقيق الاستقرار لصالح جميع الليبيين.

السفارة الأمريكية في ليبيا أوضحت عبر موقعها الرسمي أن حفل توقيع المذكرة أقيم في تونس حيث وقّعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة ليبيا ممثلة في وزارة التخطيط مذكرة إعلان نوايا لتعزيز شراكتهما.

وأوضحت السفارة أن المذكرة تقوم على القيم المشتركة لتقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال دعم المؤسسات والمجتمعات المحلية الليبية لتعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات.

وأضافت:”توفر مذكرة إعلان النوايا هذه إطارًا واسعًا للتعاون مع حكومة ليبيا بشأن مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز مؤسسات الحوكمة وزيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو وتعزيز قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار والصراع كما تضع هذه المذكرة أيضًا الأساس الذي يمكن للحكومتين انطلاقا منه استكشاف مجالات لمزيد من التعاون”.

وبحسب بيان السفارة وقّع المدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون أ. بينيل ومدير التعاون الفني بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق عصام قربع مذكرة إعلان النوايا هذه كطرفين موقعيْن بينما وقّع القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي على المذكرة كشهود.

السفارة أشارت إلى أنه منذ عام 2011 قدّمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليبيا مساعدات إنسانية وتنموية وفي مجال إعادة الاستقرار.

وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية #USAID ووزارة التخطيط الليبية، اليوم، مذكرة إعلان نوايا توفّر إطارًا للتعاون المشترك في الحوكمة والشفافية وتحقيق الاستقرار لصالح جميع الليبيين. رابط البيان المشترك: #ليبيا https://t.co/yNFGWtSlWs pic.twitter.com/jDaK8N0zWx — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) October 10, 2019