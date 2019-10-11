ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس مع ملك الأردن عبد الله الثاني تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح عبر مكتبها الإعلامي بأن المباحثات تناولت آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة وكذلك الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها.