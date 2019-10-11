إسرائيل – كشف يوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، أن قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، غير مدرج بعد على قائمة التصفيات الخاصة بـ”الموساد”.

وذكر كوهين في حديث لمجلة “ميشباتشا”، أن سليماني “لم يرتكب بعد الخطأ الذي سيدخله قائمة أهداف “الموساد”، لكنه يدرك جيدا أن اغتياله ليس أمرا مستحيا”، مشيرا إلى أن إسرائيل على دراية تامة بأنشطة قائد “فيلق القدس” وتعلم سبل إحباطها.

كما أكد كوهين أن بإمكان إسرائيل اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، لكن امتنع عن الرد على سؤال عن سبب عدم لجوء تل أبيب إلى هذا الخيار بعد.

وشدد رئيس “الموساد” على أن إسرائيل تنفذ اغتيالات خارج حدودها بهدف “إزالة التهديدات”، مضيفا: “من يهدد أمن إسرائيل من الخارج سيشعر بقبضة “الموساد”.

وأضاف أن حركة “حماس” الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة تخفي عمليات الاغتيال التي طالت كبار قادتها في مختلف أنحاء العالم.

واتهم رئيس “الموساد” إيران بعدم التخلي عن طموحاتها النووية، وشدد على أن جميع الخيارات مطروحة لمنع طهران من الحصول على الترسانة النووية، مضيفا أن تل أبيب لا تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية والانتقام من العلماء النوويين في هذا البلد وقصف قواعد إيرانية، بل إلى إبرام اتفاق سيزيل أي إمكانية لإنتاج السلاح النووي في الجمهورية الإسلامية.

وذكر كوهين أن إيران “لا تشكل الآن إطلاقا خطرا وجوديا على إسرائيل بل هي تحد أمني”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من الشهر الجاري عن إحباطه محاولة لاغتيال قائد “فيلق القدس” سليماني داخل بلاده، محملا الاستخبارات الإسرائيلية ومخابرات عربية المسؤولية عنها.

المصدر : “مكان” + “تايمز أوف إسرائيل”