ليبيا – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بياناً لها أمس الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال حملة التحريض والإساءة والتطاول على المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا والتشكيك في حياديته ونزاهته التي عرف بها والمساس بهيبة السلطات القضائية الليبية وفرض حالة الاصطفاف عليها من قبل عضو مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي .

الوطنية لحقوق الإنسان أعتبرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن تصريحات السويحلي تعد إساءة متعمدة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في ليبيا .

كما أعربت عن رفضها التام لمثل هذه التعديات والإساءة والتحريض والتهديد الذي يطال السلطات القضائية ومحاولة إضعاف هيبتها ومنعها من القيام بمهامها ، مؤكدةً على دعمها الكامل للمجلس الأعلى للقضاء ولاستقلالية السلطات القضائية الليبية الحامية للحقوق والحريات.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات حملة التحريض والتهديد والإساءة التي تعرض لها المجلس الأعلى للقضاء من السويحلي ومحاسبته على هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي بكونها جريمة تحريض وإساءة.

يشار إلى أن عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي قد قال بأن المجلس الاعلى للقضاء قد ارتكب جريمة لا تغتفر بسبب وصفه للقتال جنوب طرابلس بأنه قتال بين الاخوة في بيانه الاخير ، مضيفاً بأن هذا المجلس بائس وأنه يدعم القوات المسلحة الليبية بشكل غير مباشر.