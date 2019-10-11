فرنسا – أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي اليوم الجمعة، أن فرض عقوبات أوروبية على تركيا سيكون مطروحا على طاولة قمة الاتحاد الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس الأول عن إطلاق بلاده عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد شمال شرقي سوريا.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها أمس الخميس، أن عملية “نبع السلام”، التي ستكون “صفحة مشرقة” في تاريخ تركيا، جاءت لتطهير شرق الفرات من “الإرهابيين”، منددا بمواصلة الاتحاد الأوروبي وصف العمليات التركية في سوريا بـ”الاحتلال”، ومحذرا دول الاتحاد من فتح حدود بلاده معها أمام زهاء 4 ملايين لاجئ.

واستدعت الخارجية الفرنسية السفير التركي لدى باريس الخميس، في خطوة تعبر عن التنديد والرفض الواسعين للعملية العسكرية التركية في سوريا.

المصدر: “رويترز”