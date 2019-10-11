ليبيا – كشفت عضوة المجلس البلدي بمدينة مرزق عتيقة جمعة محمد عن تواصل المجلس البلدي مع كافة المنظمات الإنسانية والسياسية في ليبيا وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر المحلية والدولية لمحاولة حلحلة أزمة المدينة دون جدوى.

عتيقة قالت في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس إنها تواصلت مع المبعوث الأممي غسان سلامة بشكل شخصي وأعطته قائمة من إعداد المركز البلدي بأسماء وصور أسرى عرب المدينة عند المرتزقة التشاديين للتوسط للإفراج عنهم أو تحسين أوضاعهم دون جدوى.

وأوضحت عضوة المجلس البلدي بمرزق أن مصائر المختطفين من عرب مدينة مرزق لدى المرتزقة التشاديين غامضة ، لافتة إلى أن عددهم بلغ 21 شخصا اقتادتهم العصابات الإجرامية قسراً إلى مناطق مجهولة.

وشددت على أن أحوالهم الإنسانية وفق ما يصل إلى أبناء المدينة سيئة للغاية خاصة أنهم يعانون من إصابات متفاوتة أبرزهم عبدالله أحمد سعد الذي يعاني من إصابة في الصدر،وأخوه محمد مصاب في قدمه،بالإضافة لأربعة مسنين فوق السبعين من عمرهم.

وأردفت :”أن بعض الأطراف يتاجرون بقضية مدينة مرزق ونتمنى الاهتمام بالمهجرين قسريا،القضية وطن تعرضت إحدى مدنه لاجتياح من عناصر إرهابية وخارجة عن القانون”.

وأمدت عتيقة بقائمة أسماء المختطفين من أهالي مرزق من قبل المرتزقة التشاديين والعصابات الإجرامية والتي تضمنت 5 مسنين هم: (صالح عيسى السحبو، ومحمد حسن السحبو، ومحمد علي الدريحو، وحمد علي دابو، ومحمد محمد علي عمران، بالإضافة إلى الأخوين (أيمن، وأحمد محمد الطنيب)، والأخوين (محمد وعبدالله أحمد سعد) وكل من حمزة محمد زايد الخير، وأشرف أبوبكر الطنيب، وعبدالرحيم تنتون، وعمر حميد الدسوقي، ومبروك السنوسي الدسوق، وصالح رمضان ثريا، وجمال رمضان محمد حسن، ومحمود الأمين أبوالخيرات، ومسعود ميلاد عثمان).