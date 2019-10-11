روسيا – اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الضبابية المحيطة بتمديد معاهدة “ستارت 3” الموقعة بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية يدفع إلى سباق تسلح جديد.

وقال في اجتماع لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة اليوم في عشق آباد: “لا يزال عدم اليقين يلف مصير معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المعروفة بمعاهدة “ستارت -3″ التي ينتهي مفعولها في فبراير 2021، وحتى الآن لم تقرر الإدارة الأمريكية ما تعتزم القيام به”.

وكاشف بوتين رؤساء دول رابطة الدول المستقلة قائلا: ” تدرك موسكو أن الخلافات تعصف داخل الإدارة بشأن هذه المعاهدة، فبينما يقول أحدهم إنه يجب تمديدها، يعتقد آخر أنه يجب ألا تكون الولايات المتحدة مكبلة اليدين والقدمين بالالتزامات التي تنص عليها هذه المعاهدة. هذا يخلق أيضا حالة من عدم اليقين ويدفع لسباق تسلح جديد”.

لا تزال معاهدة “ستارت-3” التي تم توقيعها عام 2010 المعاهدة الوحيدة السارية المفعول حول الحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة، ومع أن مهلة سريان مفعولها تنتهي في فبراير 2021، لم يعلن الجانب الأمريكي حتى الآن نيته تمديدها.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، أن فرص تمديد هذه المعاهدة ضئيلة، بسبب وجود قصور فيها.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأعلن عن رغبته في صياغة اتفاقية نووية ثلاثية جديدة تدخل فيها الصين إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، غير أن بكين ترفض هذه الفكرة بالكامل.

المصدر: “إنترفاكس”