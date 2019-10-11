ليبيا – أعلن مستشفى تاورغاء عن تزايد اعداد حالات الإصابة بمرض اللشمانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ( الخميس والجمعة ) إلى مايقارب 150 حالة تم الكشف عليها بينهم رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الشكشاك .

وتوجه المستشفى للفريق الطبي الذي قال بأنه قدم كل مالديه وبذل جهود مرهقة ومستمرة دون توقف منذ صباح وحتى مساء الجمعة .

ودعا مستشفى تاورغاء كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، إلى مد يد العون ومشاركتهم في علاج هذه الاعداد الكبيرة من المرضى بمرض اللشمانيا .

وتعاني مدينة تاورغاء منذ عدة أسابيع من تسجيل إصابات متزايدة بمرض اللشمانيا الذي ينتقل إلى البشر بواسطة ذبابة الرمل التي تنقل المرض بعد لسعها للقوارض والحيوانات الشاردة ويساعد في انتشارها تفشي المستنقعات الملوثة بمياه الصرف الصحي أو الراكدة أو القمامة .