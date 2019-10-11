تحطم طائرة شحن في الكونغو كان على متنها موظفون بمكتب الرئاسة

تحطم طائرة شحن في الكونغو كان على متنها موظفون بمكتب الرئاسة

الكونغو – أفادت مصادر في حكومة الكونغو، اليوم الجمعة، بأن طائرة شحن كانت تقل بعض العاملين بمكتب الرئاسة تحطمت يوم أمس في غابة بشرق البلاد.

وأضافت المصادر أن بين الموظفين الذين كانت تقلهم الطائرة، سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، ومدير في الخدمات اللوجستية.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت في وقت سابق من اليوم، انقطاع الاتصال بطائرة شحن من طراز “أنطونوف 72″، كانت تقل 8 أشخاص بينهم مدنيون وعسكريون.

يذكر أن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة كينشاسا واختفت من شاشة الرادار عصر امس الخميس بعد ساعة من إقلاعها.

المصدر: “رويترز”