وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لأثينا “علينا أن نواصل رص الصفوف ضد عدونا المشترك، وهو تنظيم داعش”.

وأضاف للصحافيين “أحرزنا تقدما هائلا في معركتنا ضد تنظيم داعش. منذ وقت غير بعيد، كان التنظيم يسيطر على مساحات تساوي المملكة المتحدة، مع ثمانية ملايين شخص”.

ونقلت “فرانس برسعن أمين عام “الناتو” قوله: “علينا أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكتسبات”، مجددا دعوته تركيا إلى “ضبط النفس”.

وأضاف “على تركيا كذلك أن تتجنب التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية”.

وحذر ستولتنبرغ من أن عناصر التنظيم المتطرف “لا يزالون موجودين على الأرض، في العراق، في سوريا، وفي أفغانستان”.

وتشن تركيا منذ الأربعاء هجوما في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد، حلفاء الغربيين في قتال تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.