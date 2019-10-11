إسبانيا – كشف تقرير إعلامي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن إمكانية انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

ووفقًا لبرنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، فإن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لا يريد ضم إريكسن، رغم اهتمام وتحرك النادي الملكي لحسم الصفقة.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام هوتسبير في الصيف المقبل، ولذلك فإن اللاعب الدنماركي يستطيع التوقيع لصالح ريال مدريد في يناير/كانون ثان المقبل.

وسبق أن أشارت العديد من التقارير إلى أن إريكسن قد ينتقل بشكل نهائي إلى الميرنجي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد موافقة توتنهام، أو قد يكتفي بالتوقيع والانتقال إلى “سانتياجو برنابيو” مجانًا في نهاية الموسم.

يذكر أن زيدان يفضل ضم مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، على حساب إريكسن منذ الصيف الماضي.

المصدر: كووورة