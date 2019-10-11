العراق – احتفل لاعبو المنتخب العراقي بطريقة مختلفة خلال مواجهتهم منتخب هونغ كونغ ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا 2023 الخميس في البصرة.

وافتتح مهند علي نجم فريق الدحيل القطري، التسجيل لمنتخب “أسود الرافدين” في الدقيقة 38 من كرة رأسية، ليستبدل لاعبو المنتخب الاحتفال بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا التظاهرات التي تجتاح مدنا عدة في العراق.

ولقيت مبادرة لاعبي المنتخب العراقي تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والجماهير التي كانت تواجدت في ملعب البصرة لمؤازرة منتخب بلادهم، والذي حسم المباراة بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب العراق رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن نظيره الإيراني متصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، فيما توقف رصيد هونغ كونغ عند نقطة يتيمة.

المصدر: “تويتر”