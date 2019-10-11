ليبيا – عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري أمس الخميس إجتماعاً ضم مدراء الادارات ونائب مدير عام مصلحة الجمارك ومدير إدارة التطوير بشركة معاملات.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمالية الوفاق متطلبات وآليات نظام المدفوعات الالكترونية حيث قدمت شركة معاملات عرض مرئي بالخصوص وذلك لاعتزام وزارة المالية البدء في آلية تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية عن طريق المدفوعات الالكترونية.

وناقش المجتمعون آلية إستخدام ذات النظام في أنفاق الباب الاول” المرتبات” وما في حكمها حيث تم الاتفاق على البدء في تحديد عدد من نقاط المدفوعات الالكترونية كمرحلة أولى في هذا المشروع.