انجلترا – تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموقف محرج من طفل لم يتجاوز الثامنة، وذلك بعدما أخبره بأنه يشعر بالإحباط لمقابلته.

ونشر حساب ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدافعه الهولندي يظهر فيه برفقة عدة أطفال من مشجعي النادي قابلوه ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة.

وصارحه أحد الأطفال بطريقة غير متوقعة قائلا: “خاب ظني، كنت أتوقع مقابلة محمد صلاح بدلا منك”.

وقابل فان دايك كلمات الطفل الذي ارتدى قميصا بشعار ليفربول بابتسامة هادئة، قبل أن يستدرك كلامه وتابع: “لكن حسنا، لا يهم الأمر كثيرا الآن”.

ووجهت طفلة أخرى سؤالا للصخرة الدفاعية حول كونه أفضل مدافع في العالم، ليرد قائلا: “هذا رأي الكثير حول العالم، لكن البعض يرى أن هناك آخرين يستحقون هذا اللقب، لترد عليه: لا، أنت”.

وعن أكثر الأشياء التي تخيفه، أجاب: “أخاف من العناكب والثعابين والحشرات للغاية”.

وبسؤاله عن فريق أحلامه المفضل في لعبة فيفا 20، قال فان دايك: “يأتي على رأس تشكيلتي نجوم ليفربول وهم أليسون، أرنولد، فينالدوم، صلاح، بالإضافة إلى تواجدي في قلب الدفاع”.

المصدر:LFC