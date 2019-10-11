واشنطن – افاد مسؤولان استخباراتيان عراقيان، امس إن الولايات المتحدة نقلت نحو 50 سجيناً من تنظيم “داعش” الإرهابي من سوريا خلال الأيام الأخيرة، وبصدد تسليمهم إلى العراق خلال ساعات.

وأضاف المسؤولان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن الولايات المتحدة أبعدت نحو 50 داعشيًا من سوريا مؤخراً وسط عملية عسكرية تشنها تركيا شمالي البلاد، وبصدد تسليمهم للعراق.

وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن يكتمل نقل السجناء بحلول الجمعة، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عنصرين “خطيرين” من داعش إلى خارج سوريا، دون الكشف عن وجهتهما، إلا أن قناة “الحرة” الأمريكية نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع (بنتاغون) إنهما نقلا إلى مكان سري بالعراق.

من جهتها، كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن العنصرين هما “ألكساندا آمون كوتي” و”الشافي الشيخ” اللذين كانا عضوين في خليّة الإعدامات في تنظيم “داعش” المسؤولة عن قطع رؤوس رهائن غربيين عدّة، بينهم صحفي أمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إن اثنين من المتشددين البريطانيين يُعتقد أنهما جزء من خلية “داعش” المعروفة باسم “بيتلز”، التي قطعت رؤوس رهائن، قد نُقلا بالفعل من مركز اعتقال في سوريا، وهم تحت حراسة الولايات المتحدة، دون تحديد موقعهما بالضبط، بحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إطلاق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” بمنطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي “بي كا كا/ ي ب ك” و”داعش”.

كما تهدف عملية “نبع السلام” إلى إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي.

الأناضول