مسؤول أمريكي : قد نعاقب تركيا إذا تصرفت “بشكل غير إنساني” مع المدنيين في سوريا

مسؤول أمريكي : قد نعاقب تركيا إذا تصرفت “بشكل غير إنساني” مع المدنيين في سوريا

واشنطن – صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات عقابية ضد تركيا إذا قامت بأي تحركات “غير إنسانية وغير متناسبة” ضد المدنيين خلال عمليتها في سوريا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، قوله إن “هذا يشمل التطهير العرقي والقصف الجوي والمدفعي العشوائي وغيره من القصف الذي يستهدف السكان المدنيين. هذا ما نتابعه الآن. ولم نر أمثلة واضحة على ذلك حتى الآن”.

وأشار المسؤول إلى أن واشنطن ترغب في تكبيد تركيا تكلفة دبلوماسية ومالية كبيرة في حال تصرفت بشكل “غير متناسب وغير إنساني”.

وأكد المسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإيجاد أرضية مشتركة لوقف إطلاق النار في سوريا.

وكان ترامب قد هدد بـ “تدمير” الاقتصاد التركي في حال “تخطت الحدود” أثناء عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

المصدر: رويترز